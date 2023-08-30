Происшествия 30 августа 2023, 10:52 ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка под Белгородом Губернатор Гладков: ВСУ атаковали Новую Таволжанку в Белгородской области РИА «Новости»

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Украинские силы вновь ударили по Белгородской области. Атака велась на село Новая Таволжанка, повреждена линия электропередачи. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка. Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждена линия электропередачи», — написал он.

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По его словам, в результате случившегося без света частично осталась Новая Таволжанка, в Муроме полностью пропало электричество. Губернатор пообещал, что аварийные бригады приступят к восстановительным работам, как только согласуют свои действия с Минобороны РФ.

Накануне Гладков сообщал, что Белгородскую область за сутки обстреляли 13 раз. Противник выпустил по региону более 100 снарядов. Хутор Старый оказался под самым массированным обстрелом. Обошлось без пострадавших и разрушений.