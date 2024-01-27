Важное 27 января 2024, 14:28 ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка Белгородской области Губернатор Гладков: под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Tsitsagi Nikita/news.ru/globallookpress

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Украинские боевики обстреляли село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе Белгородской области. В результате атаки повреждены три частных дома, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Пострадавших нет», — написал он.

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Гладков уточнил, что в результате ударов украинскими военными в трех частных домах выбило окна, а также нанесен урон крышам, заборам, теплицам и гаражу. Повреждения получил один легковой автомобиль. Сейчас правоохранители продолжают проверять дворы жилых домов в зоне обстрела.

Ранее Гладков рассказал, что более 20 белгородцев, пострадавших из-за атак ВСУ, находятся на лечении в больницах. Он отметил, что всех раненых детей из белгородских медучреждений уже выписали, но еще пять ребят остаются в московских госпиталях.