Происшествия 25 марта 2023, 18:32 ВСУ обстреляли село Николаево-Дарьино в Курской области Губернатор Курской области: ВСУ обстреляли село Николаево-Дарьино в Суджанском районе РИА «Новости»

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Украинские боевики вновь атаковали приграничные с Россией населенные пункты. В этот раз под обстрел попало село Николаево-Дарьино в Суджанском районе. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Среди населения пострадавших нет.

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«Но в результате обстрела повреждения получили два коровника. Трое телят, к сожалению, погибли», — написал Старовойт.

Накануне два других населенных пункта в Курской области оказались под огнем ВСУ. Украинцы обстреляли село Гордеевка Кореневского района и село Плехова Суджанского района. В результате атак обошлось без пострадавших, но на некоторое время возникли проблемы с электроснабжением.

Ранее стало известно, что украинские боевики в последнюю неделю активизировались в районе Каховской ГЭС. Они из разных точек обстреливают электростанцию из крупнокалиберной снайперской винтовки. Российские военные сейчас выявляют огневые точки, чтобы уничтожить их.