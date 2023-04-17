Происшествия 17 апреля 2023, 16:04 ВСУ обстреляли село Муром Белгородской области Глава Белгородской области Гладков: ВСУ обстреляли село Муром, разрушен частный дом Telegram

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Днем 17 апреля ВСУ обстреляли село Муром Белгородской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате атаки никто не пострадал.

Губернатор сообщил, что в селе Муром есть разрушения. Один из снарядов угодил в частный жилой дом, здание получило серьезные повреждения.

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«Слава богу, пострадавших нет, в момент обстрела дома никого не было. Глава округа Владимир Жданов решает вопрос с временным размещением семьи в безопасное место», — уточнил Вячеслав Гладков.

По его словам, повреждения выявили еще в трех частных домовладениях. Специалисты продолжают подомовой обход.

Ранее украинские военные открыли огонь по Донецку. В результате обстрелов Киевского района города без света остались более тысячи абонентов. Вражеские снаряды повредили 10 трансформаторных подстанций, специалисты приступили к устранению последствий атаки. В день празднования Пасхи бойцы ВСУ ударили по району Преображенского кафедрального собора в столице ДНР. Погибла женщина, еще шестеро получили ранения.