Важное 31 июля 2023, 10:33 ВСУ обстреляли село Ломаковка в Брянской области Губернатор Богомаз сообщил об обстреле ВСУ села Ломаковка в Брянской области РИА «Новости»

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Село Ломаковка под Брянском подверглось обстрелу Вооруженных сил Украины. Из-за этого в населенном пункте возникли проблемы с электроснабжением. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Сегодня ВСУ совершили обстрел села Ломаковка Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет», — написал губернатор.

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Из-за обстрелов ВСУ четыре дома и две машины пострадали, люди остались без электричества. Экстренные и оперативные службы уже работают на месте.

Ранее 31 июля Богомаз заявил, что украинцы направили свой БПЛА на здание отделения полиции в Трубачевском районе. В результате случившего никто не пострадал. Однако беспилотник повредил окна и кровлю здания.

СМИ писали, что ВСУ напали на местное УВД накануне, там выбило шесть окон. Дорогу с местом происшествия пришлось перекрыть.