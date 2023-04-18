Происшествия 18 апреля 2023, 20:02 ВСУ обстреляли село Курковичи Брянской области Глава Брянской области Богомаз сообщил о повреждении дома в селе Курковичи после атаки ВСУ РИА «Новости»

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Украинские военные вечером 18 апреля обстреляли территорию Брянской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз. По его словам, под огнем оказалось село Курковичи. В результате атаки никто не пострадал, добавил губернатор.

«ВСУ произвели обстрел села Курковичи Стародубского муниципального округа <…> В результате обстрела поврежден жилой дом, хозяйственная постройка, легковой автомобиль», — написал Богомаз.

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Глава Брянской области добавил, что на место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб. Они устанавливают обстоятельства произошедшего.

В начале апреля бойцы ВСУ открыли огонь по поселку Запесочье Брянской области. Губернатор Александр Богомаз сообщал о повреждении 10 жилых домов и нескольких автомобилей. Тогда в результате минометного обстрела никто не пострадал.

Днем 17 апреля в районе Запесочья неизвестный попытался незаконно проникнуть в Россию со стороны Украины. Осуществить план ему не удалось — сработала построенная военными защитная линия, и нарушитель подорвался на мине.