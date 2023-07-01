01 июля 2023, 20:15
ВСУ обстреляли село Карабаново Белгородской области
Губернатор Белгородской области Гладков: ВСУ обстреляли село Карабаново, пострадавших нет
Днем 1 июля украинские военные атаковали село Карабаново Валуйского городского округа, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, в результате обстрела никто не пострадал. На место происшествия отправились представители экстренных служб.
«Осколками снарядов повреждено четыре частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады и кровля, а также заборы. Все оперативные и аварийные службы на месте, подомовой обход продолжается», — отметил губернатор.
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Населенные пункты Белгородской области подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. В конце июня под огнем ВСУ оказались села Козинка и Середа, а также хутор Старый. По предварительной информации, противник стрелял со стороны села Терновая Харьковской области и села Дмитриевка Сумской области.
До этого украинские военные атаковали автомобильный пункт пропуска «Шебекино». Жертв и разрушений удалось избежать. Бойцы ВСУ стреляли по объекту из гранатометов. В общей сложности они выпустили более 10 снарядов.
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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