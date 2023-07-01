Происшествия 01 июля 2023, 20:15 ВСУ обстреляли село Карабаново Белгородской области Губернатор Белгородской области Гладков: ВСУ обстреляли село Карабаново, пострадавших нет РИА «Новости»

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Днем 1 июля украинские военные атаковали село Карабаново Валуйского городского округа, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, в результате обстрела никто не пострадал. На место происшествия отправились представители экстренных служб.

«Осколками снарядов повреждено четыре частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады и кровля, а также заборы. Все оперативные и аварийные службы на месте, подомовой обход продолжается», — отметил губернатор.

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Населенные пункты Белгородской области подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. В конце июня под огнем ВСУ оказались села Козинка и Середа, а также хутор Старый. По предварительной информации, противник стрелял со стороны села Терновая Харьковской области и села Дмитриевка Сумской области.

До этого украинские военные атаковали автомобильный пункт пропуска «Шебекино». Жертв и разрушений удалось избежать. Бойцы ВСУ стреляли по объекту из гранатометов. В общей сложности они выпустили более 10 снарядов.