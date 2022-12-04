Происшествия 04 декабря 2022, 16:59 ВСУ обстреляли село Гуево Курской области — власти Губернатор Курской области Старовойт: ВСУ выпустили 15 ракет по селу Гуево

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Вооруженные силы Украины обстреляли село Гуево Суджанского района, написал в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт. Он уточнил, что по населенному пункту выпустили не менее 15 снарядов, но в результате атаки никто не пострадал.

Глава региона отметил, что снаряды не повредили жилые дома и объекты инфраструктуры. Он добавил, что на приграничных территориях еще раздаются звуки выстрелов.

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«Просим сохранять спокойствие: это наши военные ведут огонь по выявленным на сопредельной территории целям», — рассказал Роман Старовойт.

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Днем 4 декабря ВСУ обстреляли село Тишанка Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что снаряды повредили участок газовой трубы, ведущей к одному из домов. На место происшествия выехали аварийные бригады, они устраняют последствия атаки.

Позже Гладков встретился с жителями села Муром Шебекинского городского округа. Они рассказали, что не хотят покидать населенный пункт. Губернатор назвал их «молодцами» и похвалил за хороший настрой.