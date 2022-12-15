Происшествия 15 декабря 2022, 17:50 ВСУ обстреляли село Безымено в Белгородской области Губернатор Гладков: частный дом разрушен после обстрела ВСУ в Белгородской области Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова / Telegram

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Украинские военные обстреляли село Безыменово Грайворонского округа, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он уточнил, что в результате атаки повреждения получил частный жилой дом.

«Снаряд попал в крышу. Жертв и пострадавших нет. Семью переселили в безопасное место. Подомовой обход территории продолжается», — рассказал глава региона.

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Днем 15 декабря ВСУ открыли огонь по хутору Кучеров Беловского района, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, в населенный пункт прилетело шесть снарядов. В результате атаки никто не пострадал, но повреждения получили два дома.

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Ранее украинские военные обстреляли село Старый Хутор в Белгородской области. Повреждения получила линия электропередач, поэтому населенный пункт остался без света. Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что на место происшествия отправилась аварийно-восстановительная бригада. Энергетики восстановят электроснабжение. Представители администрации оценивают масштабы ущерба.