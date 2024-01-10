Происшествия 10 января 2024, 15:10 ВСУ обстреляли село Азаровка под Брянском Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли село Азаровка под Брянском

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ВСУ атаковали село Азаровка в Брянской области. Об этом глава региона Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале.

«Еще одна атака украинских террористов. ВСУ обстреляли село Азаровка Стародубского муниципального округа», — написал он.

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Губернатор уточнил, что никто не пострадал. Однако при атаке частично повредился жилой дом. На месте находятся сотрудники экстренных и оперативных служб.

Сегодня, 10 января, противник также обстрелял брянское село Лемешовка, выпустив 14 снарядов по мирным объектам. Местные жители не пострадали, частичные повреждения получили два дома, хозяйственные постройки и другие объекты. Сейчас специалисты осматривают территории, поврежденные снарядами.

Накануне в Брянской области уничтожили украинский беспилотник. Обошлось без разрушений инфраструктуры.