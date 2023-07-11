Происшествия 11 июля 2023, 18:06 ВСУ обстреляли ракетами мирный город в Запорожской области Член ГСА Рогов: ВСУ предприняли попытку ударить ракетами по Токмаку в Запорожской области РИА «Новости»

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Город Токмак Запорожской области оказался под ракетным обстрелом Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава движения «Мы вместе с Россией», член Главного совета региональной администрации Владимир Рогов.

«Нацисты предприняли очередную попытку нанести ракетный удар по мирному городу», — написал он.

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Рогов указал, что в Токмаке прозвучала серия взрывов. По предварительным данным, ВСУ ударили по городу, используя реактивные системы залпового огня HIMARS.

Часть ракет противника сбили российские средства противовоздушной обороны, отметил глава движения «Мы вместе с Россией». Он пообещал сообщить другие подробности обстрела позднее.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские силы ПВО перехватили три крылатых ракеты Storm Shadow и один реактивный снаряд РСЗО HIMARS. Кроме того, системы противовоздушной обороны сбили два украинских самолета Су-25.