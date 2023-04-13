Происшествия 13 апреля 2023, 08:54 ВСУ обстреляли районную больницу в Сватове ВСУ обстреляли больницу в Сватове из РСЗО HIMARS РИА «Новости»

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Утром 13 апреля Вооруженные силы Украины ударили по Сватовской центральной районной многопрофильной больнице. Они выпустили три ракеты американской системы залпового огня HIMARS, сообщил в Telegram-канале бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

Атака, по его словам, произошла в 06:30. Украинские боевики выпустили три ракеты РСЗО HIMARS. Больница в Сватове получила серьезные повреждения.

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«Информация о пострадавших и повреждениях уточняется», — написал он.

Данные об ударе подтвердило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня. За всю прошедшую неделю республику обстреливали трижды. Под огонь попали Лисичанск и Рубежное, ВСУ выпустили по ним две ракеты РСЗО HIMARS и три снаряда калибра 155 миллиметров. Погибли пять мирных жителей, еще четыре получили ранения.

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник ранее заявил в Кремле, что ситуацию с обстрелами в республике удалось стабилизировать. Она осталась напряженной, но контролируемой. Атаки стали случаться реже, но ВСУ сосредоточились на беспорядочных ударах по мирным жителям.