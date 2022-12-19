Происшествия 19 декабря 2022, 22:56 ВСУ обстреляли район Калининской больницы в Донецке — СМИ РИА «Новости»: ВСУ обстреляли район Калининской больницы в Донецке РИА «Новости»

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Украинские военнослужащие ударили по району Калининской больницы в Донецке. Для атаки они, предположительно, использовали РСЗО «Град», сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента.

Как уточнил корреспондент «Известий», в центре города прогремело около 20 взрывов.

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За последний час украинские войска трижды обстреливали Донецк. Как заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в 22:38 зафиксировали атаку на Куйбышевский район города. ВСУ выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров из населенного пункта Нетайлово.

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Следующий обстрел произошел в 22:40, когда по Калининскому району выпустили 15 ракет из реактивной системы залпового огня. Атаку вели из населенного пункта Ласточкино. В то же время под огнем оказался и Ленинский район Донецка. ВСУ выпустили по нему шесть ракет.

Ранее Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела после обстрела корпусов Донецкого клинического территориального медицинского объединения. За атакой стоят украинские военнослужащие.