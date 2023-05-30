30 мая 2023, 18:32
ВСУ обстреляли пункт временного размещения в Белгородской области — Гладков
Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли ПВР в Белгородской области, есть раненые и погибшие
Украинские военные обстреляли пункт временного размещения в Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, среди пострадавших людей есть погибшие.
«Сегодня Вооруженные силы Украины обстреляли пункт временного размещения жителей отселенных сельских муниципальных образований Шебекинского округа. Погибли и ранены люди», — заявил глава Белгородской области.
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Он добавил, что в связи с очередной атакой ВСУ отменил традиционный прямой эфир. Губернатор выехал на место происшествия и пообещал позже сообщить подробности.
За прошедшие сутки украинские военные обстреляли Белгородскую область более 200 раз, заявил Вячеслав Гладков. Он уточнил, что 155 прилетов вражеских снарядов зафиксировали в Шебекинском городском округе, шесть ударов нанесли по пункту пропуска, еще 48 раз ВСУ атаковали город Шебекино.
По мнению губернатора Белгородской области, обстрелы региона могут прекратиться после присоединения к России Харькова. Этот способ Гладков назвал «лучшим».
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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