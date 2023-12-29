Важное 29 декабря 2023, 13:53 ВСУ обстреляли приграничный Глушковский район Губернатор Курской области Старовойт: ВСУ обстреляли Теткино и Краснооктябрьский РИА «Новости»

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Украинские войска днем 29 декабря обстреляли населенные пункты Глушковского района. Жители не пострадали, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«ВСУ обстреляли приграничный Глушковский район. К счастью, обошлось без пострадавших», — объявил он.

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Поселок Краснооктябрьский, по словам губернатора, пострадал незначительно. По нему открыли минометный огонь. Больше повреждений зафиксировали в поселке Теткино. Роман Старовойт сообщил о шести прилетах, в том числе одном в жилой дом, и повреждении линии электропередачи. Два дома повредили осколками.

Ночью в Курской области сбили украинский беспилотник самолетного типа. В Белгородской области пострадал житель села Мокрая Орловка — он оказался на улице в момент, когда с дрона сбросили снаряд. Мужчина получил ранения живота, головы и ног.