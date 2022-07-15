ВСУ обстреляли приграничное село Некислицы Брянской области

ВСУ обстреляли приграничное село Некислицы Севского района Брянской области утром 15 июля. Никто не пострадал. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Александр Богомаз.

«Сегодня в пять утра с территории Украины был произведен артиллерийский обстрел приграничного села Некислицы. Повреждена линия электропередачи. На месте работают оперативные службы», — сообщил глава региона.

После того как службы закончат работу, к восстановлению линии приступит бригада электриков. Она уже выехала на место происшествия.

Украинские боевики также обстреливали Некислицы вечером 6 июля. В результате тоже оказалась поврежденной линия электропередачи. Село находится в менее чем 500 метрах от границы с Сумской областью Украины.

Вчера, 14 июля, украинские дроны обстреляли пограничный пост брянского поселка Черноземный и АЗС в селе Новые Юрковичи. Пострадавших нет.

В Брянской области продолжает действовать повышенный уровень террористической опасности из-за обстрелов ВСУ.