ВСУ обстреляли приграничное село Некислицы Брянской области
Власти Брянской области: ВСУ обстреляли приграничное село Некислицы
ВСУ обстреляли приграничное село Некислицы Севского района Брянской области утром 15 июля. Никто не пострадал. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Александр Богомаз.
«Сегодня в пять утра с территории Украины был произведен артиллерийский обстрел приграничного села Некислицы. Повреждена линия электропередачи. На месте работают оперативные службы», — сообщил глава региона.
После того как службы закончат работу, к восстановлению линии приступит бригада электриков. Она уже выехала на место происшествия.
Украинские боевики также обстреливали Некислицы вечером 6 июля. В результате тоже оказалась поврежденной линия электропередачи. Село находится в менее чем 500 метрах от границы с Сумской областью Украины.
Вчера, 14 июля, украинские дроны обстреляли пограничный пост брянского поселка Черноземный и АЗС в селе Новые Юрковичи. Пострадавших нет.
В Брянской области продолжает действовать повышенный уровень террористической опасности из-за обстрелов ВСУ.