Происшествия 12 мая 2023, 19:43 ВСУ обстреляли поселок в Курской области Глава Курской области Старовойт: часть поселка Теткино осталась без света после удара ВСУ РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины в очередной раз обстреляли поселок Теткино в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Сегодня ВСУ обстреляли поселок Теткино. В результате в трех домах повреждены фасады и заборы, выбиты окна», — отметил он.

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В результате удара со стороны ВСУ никто из мирных жителей не пострадал. Но районе обстрела частично повреждено электричество. Сейчас специалисты ведут восстановительные работы.

«Обязательно окажем помощь жителям поселка в проведении ремонта», — добавил губернатор.

Взрывы прогремели в Луганске. В пятницу, 12 мая, в Луганской Народной Республике проводят праздничные мероприятия, которые посвящены Дню образования региона.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в ходе обстрела Луганска украинские подразделения использовали ракеты дальностью 150 километров. Власти региона пока не подтвердили эту информацию.

Экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил, что снаряды попали по территории бывшего машиностроительного завода № 100.