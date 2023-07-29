Происшествия 29 июля 2023, 20:32 ВСУ обстреляли поселок в Курской области Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области Telegram-канал губернатора Курской области Романа Старовойта

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Украинские боевики вновь атаковали Курскую область. На этот раз под огнем оказался поселок Теткино. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Со стороны Украины обстрелян поселок Теткино Глушковского района. Зафиксировано 11 прилетов», — написал он.

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Один из снарядов попал в жилой дом. Старовойт пообещал оказать помощь хозяевам пострадавшего жилища.

В результате вражеской атаки поселок остался без света — повредились линии электропередачи. Когда будет безопасно, аварийные службы приступят к ремонту, добавил губернатор.

Два дня назад ВСУ обстреляли другой населенный пункт в Курской области — хутор Олешня в Суджанском районе. Зафиксировали три прилета. Никто не пострадал. Повреждения получили несколько домов и построек.

В тот же день в регионе средства РЭБ перехватили над областью три беспилотника. Два дрона взорвались в воздухе, один БПЛА удалось посадить.