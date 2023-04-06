Происшествия 06 апреля 2023, 07:37 ВСУ обстреляли поселок в Брянской области и повредили 10 домов Губернатор Богомаз: 10 домов в Запесочье Брянской области повреждены из-за обстрела ВСУ РИА «Новости»

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Националисты атаковал поселок Запесочье в Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.

«Украинские националисты произвели минометный обстрел поселка Запесочье Погарского района. Пострадавших нет», — заявил он.

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По его словам, легковой автомобиль и десять жилых домов получили повреждения. Сейчас на месте ЧП работают оперативные службы.

Брянская область и другие пограничные регионы РФ регулярно попадают под обстрел Вооруженных сил Украины. Например, накануне Богомаз сообщил об ударе по Суземскому району. Националисты сделали это с помощью беспилотника, в результате случившегося один человек пострадал.

Кроме того, в этот же день атаке подверглось село Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, местных жителей заранее вывезли, поэтому обошлось без жертв.