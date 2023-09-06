Происшествия 06 сентября 2023, 19:45 ВСУ обстреляли поселок Уразово в Белгородской области Белгородский губернатор Гладков: поселок Уразово попал под обстрел ВСУ unsplash.com

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Поселок Уразово Валуйского городского округа попал под обстрел ВСУ. В результате никто не пострадал, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

После подворного обхода в одном из частных домовладений выявили повреждения. Сейчас на месте работает комиссия по обследованию и оценке ущерба.

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Днем 6 сентября Вооруженные силы Украины обстреляли окраину села Вязовое Краснояружского района. В результате возникли проблемы с электроснабжением.

Накануне в Валуйском городском округе Белгородской области пограничники с помощью стрелкового оружия сбили беспилотный летательный аппарат. В результате ЧП никто не пострадал, сообщил RT.