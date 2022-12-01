Происшествия 01 декабря 2022, 22:19 ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области Губернатор Курской области Старовойт: ВСУ обстреляли поселок Теткино РИА «Новости»

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Украинские военные вновь обстреляли поселок городского типа Теткино в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«В поселке Теткино очередной обстрел ВСУ. В результате наблюдаются перебои с электричеством в Теткино и соседнем селе Попово-Лежачи. Аварийные бригады выехали на место. Детали сообщу позднее», — написал губернатор Курской области.

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Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что украинские военнослужащие обстреляли Ворошиловский район города. Повреждения получило здание городской администрации. В результате атаки ВСУ погиб один сотрудник МЧС, еще один человек получил ранения.

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Минобороны России сообщило, что украинские солдаты попытались прорваться под Куземовкой в ЛНР. Однако их атаку сорвали российские военнослужащие. Более 60 бойцов ВСУ погибли, уничтожено шесть вражеских танков. А при освобождении населенных пунктов Белогоровка и Перше Травня российские военные ликвидировали 50 украинских солдат.