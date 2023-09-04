Происшествия 04 сентября 2023, 20:34 ВСУ обстреляли поселок Белая Березка в Брянской области Губернатор Брянской области Богомаз: ВСУ обстреляли поселок Белая Березка РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждено административное здание», — написал глава региона после обстрела ВСУ Белой Березки.

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Богомаз отметил, что на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Утром 4 сентября ВСУ атаковали село Подывотье в Брянской области. Днем украинские националисты обстреляли село Зерново Суземского района, пострадала мирная жительница, повреждения получил один жилой дом. Пострадавшей оказали всю необходимую медицинскую помощь.

В тот же день украинские силы попытались ударить по Выгоничскому району беспилотником, его перехватили системы РЭБ. Дрон упал в поле, не причинив вреда строениям, пострадавших нет, сообщил Богомаз.