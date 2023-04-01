Происшествия 01 апреля 2023, 10:46 ВСУ обстреляли пять населенных пунктов Херсонской области за ночь ТАСС: боевики ВСУ за ночь обстреляли пять населенных пунктов в Херсонской области РИА «Новости»

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Украинские националисты за прошедшую ночь обстреляли пять населенных пунктов в Херсонской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.

Всего боевики выпустили 45 снарядов из ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре. Под огнем оказались населенные пункты Горностаевка, Кардашинка, Голая Пристань, Каховка и Новая Каховка.

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«Разрушения инфраструктуры и жертвы среди гражданского населения уточняются», — сообщили в экстренных службах.

В пятницу, 31 марта, украинские военные обстреляли шесть населенных пунктов на левом берегу Днепра, выпустив в общей сложности 42 снаряда.

Минобороны сообщало о перехвате трех украинских беспилотников и трех реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в небе над населенными пунктами Херсонской области. Кроме того, ведомство заявляло об уничтожении склада ВСУ с топливом.