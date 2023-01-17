Происшествия 17 января 2023, 10:22 ВСУ обстреляли окраины Шебекина в Белгородской области Губернатор Белгородской области Гладков: в обстреле окраин Шебекина никто не пострадал РИА «Новости»

Читать 360tv в

Окраины города Шебекино обстреляли. Жители не пострадали, повреждения получили линии электропередач. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В результате обстрела окраин Шебекина пострадавших нет», — написал он.

Реклама

Энергетики решили переключить абонентов на резервные линии электропередач, а администрация устроила обход домов, чтобы оценить масштаб повреждений. Система противовоздушной обороны, по словам Вячеслава Гладкова, также сработала ночью 17 января над Белгородом и Белгородским районом. Никто не пострадал.

Реклама

В последний раз Шебекино обстреляли 15 января. Тогда удар пришелся по рынку, снаряды поломали металлические конструкции торговых рядов. На следующий день в городе частично отключили электричество и водоснабжение, но глава Шебекинского округа Владимир Жданов не стал называть причину неполадок. К вечеру аварийные службы решили проблему.