Происшествия 01 июня 2023, 11:50 ВСУ обстреляли общежитие и автобус с эвакуированными жителями Шебекина — СМИ «112»: автобус с эвакуированными жителями Шебекина и общежитие попали под обстрел ВСУ

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Украинские военные продолжили обстреливать Шебекинский городской округ Белгородской области. Удары нанесли по общежитию на улице Ленина и автобусу с эвакуированными, сообщил Telegram-канал «112».

Обстрел Шебекина начали ночью 1 июня. Снаряды попали в автобус, на котором в безопасное место эвакуировали мирных жителей, и общежитие на улице Ленина.

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Пункты временного размещения для жителей из приграничных районов на три тысячи мест открыли в Белгороде. Мэр Валентин Демидов сообщил, что приняли 517 человек, в том числе 87 детей. Еще свыше 100 человек пройдут регистрацию.

Обстрелы в Белгородской области вели с полуночи. В Шебекине, по информации губернатора Вячеслава Гладкова, пострадали восемь человек, в селе Новопетровка Валуйского городского округа — еще двое. Власти решили эвакуировать 200 человек — семей с маленькими детьми — в Пензу, 600 человек в Калугу и Ярославль.