Происшествия 22 июня 2023, 07:39 ВСУ обстреляли ракетами Storm Shadow мосты между Херсонской областью и Крымом Врио губернатора Сальдо: киевский режим обстрелял мосты между Херсонской областью и Крымом Telegram

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Украинские войска атаковали мосты в районе Чонгара на административной границе Херсонской области с Крымом. Они использовали для ударов поставленные Великобританией ракеты Storm Shadow, сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Преступный киевский режим совершил варварский обстрел гражданских объектов — мостов на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара», — написал он.

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Владимир Сальдо сказал, что по предварительным данным, военные использовали британские ракеты Storm Shadow. Никто не пострадал, но дорожное покрытие и конструкции мостов получили повреждения. Он объявил, что в ближайшее время начнут ремонт, а пока для сообщения между регионами пустили движение по резервному маршруту.

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Территория Херсонской области пострадала от разлива воды после разрушений на Каховской ГЭС 6 июня. В зону подтопления попали 23 тысяч домов, 152 объекта инфраструктуры и административных здания, погиб 41 человек.