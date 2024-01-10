10 января 2024, 14:34
ВСУ обстреляли мирные объекты в селе в Брянской области
Губернатор Богомаз: ВСУ выпустили более 14 снарядов по селу в Брянской области
Вооруженные силы Украины обстреляли село Лемешовка Севского района Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Более 14 снарядов выпущено по мирным объектам. Пострадавших нет», — указал губернатор.
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По предварительной информации, при атаке частично повредило два жилых дома, хозяйственные постройки, производственное помещение и административное здание сельхозпредприятия.
Территорию, попавшую под обстрел, продолжают осматривать. На месте работают сотрудники оперативных и экстренных служб, сообщил Богомаз.
Брянская область не раз подвергалась атакам со стороны ВСУ с начала спецоперации. Ранее российские средства противовоздушной обороны сбили в регионе запущенный украинцами беспилотник. При падении дрона никто не пострадал, разрушений инфраструктуры на месте происшествия тоже не обнаружили.
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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