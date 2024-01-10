Важное 10 января 2024, 14:34 ВСУ обстреляли мирные объекты в селе в Брянской области Губернатор Богомаз: ВСУ выпустили более 14 снарядов по селу в Брянской области

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Вооруженные силы Украины обстреляли село Лемешовка Севского района Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Более 14 снарядов выпущено по мирным объектам. Пострадавших нет», — указал губернатор.

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По предварительной информации, при атаке частично повредило два жилых дома, хозяйственные постройки, производственное помещение и административное здание сельхозпредприятия.

Территорию, попавшую под обстрел, продолжают осматривать. На месте работают сотрудники оперативных и экстренных служб, сообщил Богомаз.

Брянская область не раз подвергалась атакам со стороны ВСУ с начала спецоперации. Ранее российские средства противовоздушной обороны сбили в регионе запущенный украинцами беспилотник. При падении дрона никто не пострадал, разрушений инфраструктуры на месте происшествия тоже не обнаружили.