Важное 05 января 2023, 17:39 ВСУ обстреляли Мичуринскую исправительную колонию в Горловке Мэр Горловки Приходько: Мичуринская исправительная колония оказалась под огнем ВСУ РИА «Новости»

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ВСУ открыли огонь по Мичуринской исправительной колонии в Горловке. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Иван Приходько.

Колония расположена в Никитовском районе Горловки. По данным Приходько, во время обстрела зафиксировали около 10 прилетов по территории ИК.

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«Прямые попадания в кровлю общежития и медчасти, разрушены хозпостройки, коммуникации, повреждено наружное ограждение», — написал чиновник.

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Кроме того, снаряды попали в район подстанции. В результате атаки никто не пострадал.

Под огнем со стороны ВСУ оказались и жилые кварталы Донецка. По информации мэра города Алексея Кулемзина, во время обстрела Куйбышевского района пострадали две местные жительницы 1955 и 1956 годов рождения.

Прилеты зафиксировали также в Петровском и Кировском районах столицы ДНР. Украинские военные использовали снаряды натовского калибра 155 миллиметров.