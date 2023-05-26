26 мая 2023, 20:55
ВСУ обстреляли Мариуполь дальнобойными ракетами
ВСУ выпустили по Мариуполю две дальнобойные ракеты Storm Shadow
ВСУ выпустили две дальнобойные ракеты по Мариуполю. Об этом сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20:10 — с северо-запада в направлении населенного пункта Мариуполь», — отметили в публикации.
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По городу, уточнили в СЦКК, выпустили две дальнобойные ракеты.
В Сети опубликовали кадры из Мариуполя. На них запечатлены столбы густого дыма. О разрушениях или пострадавших информация пока не поступала.
По информации Telegram-канала «Военкоры „Русской весны“», удар нанесли крылатыми ракетами Storm Shadow. Он пришелся по «Азовстали». За несколько секунд до взрыва жители слышали свист ракет в небе.
«До этого сообщалось о взлете авиации ВВС Украины для нанесения ракетных ударов», — отметили в публикации.
ДНР
ВСУ
Мариуполь
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