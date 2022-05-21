ВСУ обстреляли Курскую область из минометов

ВСУ снова открыли огонь по Курской области. Об обстреле Теткина из минометов сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

«В Теткине и в близлежащих населенных пунктах снова обстрел со стороны Украины. Детальней проинформирую позже», — написал он.

В видеообращении он отметил, что огонь вели по Глушковскому району. Калибр мин не уточняется.

Курская область регулярно попадает под обстрел со стороны ВСУ. Подобная ситуация произошла 19 мая. В этот день Старовойт сообщил об обстреле села Алексеевка. Оно также находится в Глушковском районе. По населенному пункту окрыли минометную очередь.

«Под минометный обстрел в очередной раз попало село Алексеевка, а также село Дроновка, которое находится чуть севернее Алексеевки», — сообщил он.

Чуть ранее этот же день под обстрел попало и Теткино. От прилета снарядов со стороны Украины погиб один человек, еще один пострадал. Кроме того, в результате обстрела были повреждены сельские постройки.