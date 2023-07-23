Происшествия 23 июля 2023, 20:15 ВСУ обстреляли курский поселок Теткино Курский губернатор Старовойт: ВСУ выпустили по поселку Теткино 16 снарядов РИА «Новости»

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ВСУ обстреляли поселок Теткино в Глушковском районе. Всего в населенный пункт прилетели 16 снарядов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Осколками повреждены крыши двух домов. Обязательно окажем помощь в восстановлении», — сообщил глава региона.

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Старовойт добавил, что под ударом украинских войск оказался поселок Краснооктябрьский. В результате детонации снаряда загорелся расселенный многоквартирный дом.

Также боеприпасы перебили линию электропередачи, оставив жителей без света. Без электроснабжения оказалось село Веселое.

«Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению», — подчеркнул курский губернатор.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Полевые Новоселки в регионе. В результате обстрела населенный пункт остался без электроснабжения.