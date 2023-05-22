Важное 22 мая 2023, 22:34 ВСУ обстреляли курский поселок Краснооктябрьский Губернатор Старовойт сообщил об обстреле ВСУ поселка Краснооктябрьский в Курской области РИА «Новости»

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Украинские боевики нанесли удар по поселку Краснооктябрьский в Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. В результате обстрела населенный пункт остался без света.

«В Глушковском районе со стороны Украины обстрелян поселок Краснооктябрьский», — уточнил он.

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Пострадавших при обстреле, по данным Старовойта, нет. На место происшествия уже выехала аварийная бригада. Специалисты приступили к ремонту электроснабжения.

На прошлой неделе ВСУ обстреляли поселок Глушково. Два местных жителя получили осколочные ранения средней тяжести. Их госпитализировали в Глушковскую ЦРБ.

На физкультурно-оздоровительный комплекс в Глушкове утром 18 мая украинские военные сбросили взрывное устройство. В здании выбило стекла, пострадал фасад.

В результате обстрела населенных пунктов Красный Пахарь и Локоть Рыльского района 15 мая без света остались 600 человек.