05 июля 2023, 12:24
ВСУ обстреляли курский поселок Краснооктябрьский
Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле ВСУ поселка Краснооктябрьского
Украинские боевики открыли огонь по поселку Краснооктябрьскому в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
О последствиях атаки на населенный пункт глава региона пообещал сообщить позднее.
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«Со стороны Украины обстрелян поселок Краснооктябрьский Глушковского района. Подробности сообщу позднее», — написал Старовойт.
Это второй обстрел ВСУ населенных пунктов Курской области за среду, 5 июля. Утром под огнем оказался поселок Теткино Глушковского района, куда прилетели 12 снарядов.
Старовойт сообщил, что повреждение получили один частный жилой дом и школа. Никто из местных жителей не пострадал.
Глава региона пообещал, что восстановление поврежденных построек начнется в ближайшее время, а владельцы дома получат необходимую помощь.
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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