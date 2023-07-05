Происшествия 05 июля 2023, 12:24 ВСУ обстреляли курский поселок Краснооктябрьский Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле ВСУ поселка Краснооктябрьского РИА «Новости»

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Украинские боевики открыли огонь по поселку Краснооктябрьскому в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

О последствиях атаки на населенный пункт глава региона пообещал сообщить позднее.

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«Со стороны Украины обстрелян поселок Краснооктябрьский Глушковского района. Подробности сообщу позднее», — написал Старовойт.

Это второй обстрел ВСУ населенных пунктов Курской области за среду, 5 июля. Утром под огнем оказался поселок Теткино Глушковского района, куда прилетели 12 снарядов.

Старовойт сообщил, что повреждение получили один частный жилой дом и школа. Никто из местных жителей не пострадал.

Глава региона пообещал, что восстановление поврежденных построек начнется в ближайшее время, а владельцы дома получат необходимую помощь.