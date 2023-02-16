Происшествия 16 февраля 2023, 07:58 ВСУ обстреляли Константиновку в ДНР снарядами натовского калибра СЦКК: украинские боевики выпустили по Константиновке четыре снаряда натовского калибра РИА «Новости»

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Украинские боевики второй раз за сутки обстреляли город Константиновку в Донецкой Народной Республике из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом в Telegram-канале сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел <…> по направлению: 01:45 — населенный пункт Константиновка — Енакиево. Выпущено четыре ракеты из РСЗО HIMARS», — уточнили в ведомстве.

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ВСУ также наносили удары по ДНР вечером в среду, 15 февраля. В 17:18 зафиксировали обстрел населенных пунктов Орловка и Ясиноватая. Противник выпустил пять снарядов калибром 155 миллиметров.

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А через полчаса восемь снарядов полетели по направлению населенного пункта Курахово, а также в Петровский и Кировский районы Донецка. В 18:15 пять ракет натовского калибра ударили по Катериновке и Докучаевску.

Накануне ВСУ выпустили по Константиновке два снаряда натовского калибра.