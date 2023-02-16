16 февраля 2023, 07:58
ВСУ обстреляли Константиновку в ДНР снарядами натовского калибра
СЦКК: украинские боевики выпустили по Константиновке четыре снаряда натовского калибра
Украинские боевики второй раз за сутки обстреляли город Константиновку в Донецкой Народной Республике из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом в Telegram-канале сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел <…> по направлению: 01:45 — населенный пункт Константиновка — Енакиево. Выпущено четыре ракеты из РСЗО HIMARS», — уточнили в ведомстве.
Реклама
ВСУ также наносили удары по ДНР вечером в среду, 15 февраля. В 17:18 зафиксировали обстрел населенных пунктов Орловка и Ясиноватая. Противник выпустил пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Реклама
А через полчаса восемь снарядов полетели по направлению населенного пункта Курахово, а также в Петровский и Кировский районы Донецка. В 18:15 пять ракет натовского калибра ударили по Катериновке и Докучаевску.
Накануне ВСУ выпустили по Константиновке два снаряда натовского калибра.
ДНР
ВСУ
Реклама
Реклама