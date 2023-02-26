Происшествия 26 февраля 2023, 21:56 ВСУ обстреляли колледж в Запорожской области Колледж в Запорожской области попал под обстрел со стороны ВСУ РИА «Новости»

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Украинские военные обстреляли колледж в Васильевке в Запорожской области. На крыше здания образовательного учреждения остались несколько неразорвавшихся снарядов, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

«Сегодня [было] 10 попаданий по Васильевскому колледжу МГУ имени Макаренко. Несколько неразорвавшихся снарядов остаются на крыше. На месте работают саперы», — пояснил собеседник.

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По данным администрации Васильевки, пострадавших в результате обстрела нет. Это не первый раз, когда колледж подвергся атаке со стороны ВСУ. До этого рабочие уже ремонтировали кровлю здания после попадания украинских снарядов, добавили в администрации.

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Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ готовятся к наступлению. Он предположил, что попытки прорваться могут начаться в марте.

Вероятно, это произойдет, когда на Украине «наловят» людей, которых можно «кинуть в топку», считает он. Российские военные в свою очередь не делают анонсов, а последовательно выполняют боевые задачи, продвигаясь вперед.