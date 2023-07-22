22 июля 2023, 11:06
ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами белгородское село Журавлевка
Shot: ВСУ ударили по белгородскому селу Журавлевка кассетными боеприпасами
Украинские боевики ударили кассетными боеприпасами по селу Журавлевка, расположенному в Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
ВСУ обстреляли российский населенный пункт 21 июля около 10:30.
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«По предварительным данным, речь идет минимум о трех кассетных снарядах, калибр которых пока не установлен», — уточнили в публикации.
Во время атаки украинских националистов никто не пострадал, разрушений также нет.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Белгородской области группа украинских диверсантов напала на машину с продуктами для военных ВС России. Сопровождение спецтранспорта обеспечивали двое солдат, у которых было только табельное стрелковое оружие.
Британская газета The Telegraph опубликовала первые кадры применения кассетных бомб украинскими военными. По данным СМИ, их использовали бойцы 14-го ОМБР на Купянском направлении.
ВСУ
Россия
Украина
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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