Происшествия 24 февраля 2023, 20:07 ВСУ обстреляли Ясиноватую в ДНР СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 33 ракеты из РСЗО по Донецку и Ясиноватой РИА «Новости»

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Город Ясиноватая в ДНР попал под удар со стороны ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал представительства Совместного центра контроля и координации прекращения огня в Донецкой Народной Республике.

По данным СЦКК, украинские боевики выпустили по Ясиноватой три ракеты из реактивной системы залпового огня.

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 15:40 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Ясиноватая», — рассказали в СЦКК.

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Обстрелу также подверглись Кировский и Петровский районы Донецка. ВСУ выпустили по городу 30 ракет.

В ночь на 24 февраля украинские военные обстреляли шесть населенных пунктов Херсонской области. По Новой Каховке, Каховке, Геройску, Старой Збурьевке, Великой Лепетихе и Горностаевке ВСУ выпустили 42 снаряда. Боеприпасы опознали как часть ствольной артиллерии.

Под удар минувшей ночью попал и населенный пункт Александровка. Украинские боевики выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров.