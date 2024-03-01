01 марта 2024, 11:09
ВСУ обстреляли из танка пункт таможни в Брянской области
Mash: украинские боевики обстреляли из танка таможенный пункт в Брянской области
Вооруженные силы Украины атаковали таможенный пункт в Брянской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Украинские боевики обстреляли таможенный пункт из танка. Как уточнили авторы материала, в результате атаки сгорели три грузовика. Один посекло осколками.
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«ВСУ выпустили девять снарядов по МАПП (Многосторонний автомобильный пункт пропуска — прим. ред.) Троебортное в Севском районе накануне днем», — уточнили в публикации.
Официального подтверждения информации со стороны властей региона не поступало.
Утром 1 марта губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об атаке ВСУ. В результате три населенных пункта региона остались без электричества. Накануне вечером в Курской области вводили режим ракетной опасности. Губернатор региона призывал местных жителей отправиться в укрытия, выбрав для этого помещения с глухими стенами. Спустя пару часов режим ракетной опасности отменили.
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