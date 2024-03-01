Происшествия 01 марта 2024, 11:09 ВСУ обстреляли из танка пункт таможни в Брянской области Mash: украинские боевики обстреляли из танка таможенный пункт в Брянской области РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины атаковали таможенный пункт в Брянской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Украинские боевики обстреляли таможенный пункт из танка. Как уточнили авторы материала, в результате атаки сгорели три грузовика. Один посекло осколками.

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«ВСУ выпустили девять снарядов по МАПП (Многосторонний автомобильный пункт пропуска — прим. ред.) Троебортное в Севском районе накануне днем», — уточнили в публикации.

Официального подтверждения информации со стороны властей региона не поступало.

Утром 1 марта губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об атаке ВСУ. В результате три населенных пункта региона остались без электричества. Накануне вечером в Курской области вводили режим ракетной опасности. Губернатор региона призывал местных жителей отправиться в укрытия, выбрав для этого помещения с глухими стенами. Спустя пару часов режим ракетной опасности отменили.