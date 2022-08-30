ВСУ обстреляли из минометов два села Курской области

Украинские боевики обстреляли из минометов приграничные села Алексеевка и Елизаветовка в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Он подчеркнул, что снаряды попали в животноводческий комплекс на территории Елизаветовки, где содержались коровы элитной голландской породы.

«Более 20 животных, к сожалению, погибли», — сообщил Старовойт.

Губернатор добавил, что жертв среди мирного населения нет, но шесть частных домов в селе получили сильные повреждения. Боеприпасы выбили окна и пробили крыши.

По мнению Старовойта, боевики целились в вышку сотовой связи, расположенную в селе Алексеевка. Он пояснил, что вокруг столбов выгорела трава, а также загорелась скирда соломы на стоящей рядом ферме.

Это не первая попытка украинских боевиков нанести вред приграничным регионам России. В середине августа ФСБ сообщило, что диверсанты из соседней страны подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередач, идущих от Курской атомной электростанции.

Через станцию электроэнергию получают заводы, транспорт, школы, больницы и жители области. В результате диверсии работа станции оказалась нарушена. Против злоумышленников завели уголовное дело о теракте, а охрану АЭС усилили.