Происшествия 29 марта 2023, 08:41 ВСУ обстреляли из HIMARS локомотивное депо в Мелитополе Рогов: ВСУ обстреляли из HIMARS объекты локомотивного депо в Мелитополе Telegram-канал администрации Мелитополя / Telegram

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Украинские военные в очередной раз обстреляли Мелитополь из тяжелого вооружения, сообщил в Telegram член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов. По предварительным данным, ВСУ открыли огонь из РСЗО HIMARS.

Рогов подчеркнул, что украинские военные прицельно бьют по гражданской инфраструктуре.

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«Сегодня, около 5:30 утра, в городе Мелитополь прозвучала серия взрывов. Зафиксированы попадания в объекты локомотивного депо», — написал Рогов.

Помимо этого, в городе в результате обстрела оказались повреждены объекты системы электроснабжения. Из-за этого в Мелитополе и ряде ближайших поселков аварийно прекратили подачу электроэнергии. Среди местных жителей никто не пострадал.

Последствия обстрела ликвидируют аварийные службы. Специалисты ведут восстановительные работы.

В Telegram-канале местной администрации также сообщили об обстреле со стороны украинских военнослужащих.

«В результате обстрела боевиками ВСУ в 05:30 зафиксированы попадания в объекты локомотивного депо Мелитополя», — уточнили в пресс-службе.