Происшествия 10 июля 2023, 08:54 ВСУ обстреляли хутор в Курской области, пострадали двое рабочих — СМИ Shot: при атаке ВСУ на хутор Заря в Курской области пострадали двое строителей

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины вечером 9 июля атаковали хутор Заря в Глушковском районе Курской области, расположенный в 400 метрах от границы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, огонь украинские боевики вели из минометов. По населенному пункту выпустили пять снарядов калибра 60 миллиметров. В результате ранения получили двое строителей в возрасте 18 и 20 лет, которые в момент атаки работали на хуторе. Пострадавших госпитализировали в районную больницу с осколочными ранениями.

Реклама

«Разрушений на земле нет», — уточняется в сообщении.

Официальных комментариев по поводу атаки на хутор не поступало.

Украинские войска атаковали Курскую область беспилотниками в субботу, 8 июля. Один из дронов сбили из стрелкового оружия рядом с автомобильным пунктом пропуска «Крупец». Второй аппарат сбросил два боеприпаса на здание Рыльского военкомата, повреждения получила крыша.

ВСУ обстреляли курское село Троицкое 5 июля. Один из снарядов попал в жилой дом, который выгорел. По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, никто из жителей не пострадал.