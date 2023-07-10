10 июля 2023, 08:54
ВСУ обстреляли хутор в Курской области, пострадали двое рабочих — СМИ
Shot: при атаке ВСУ на хутор Заря в Курской области пострадали двое строителей
Вооруженные силы Украины вечером 9 июля атаковали хутор Заря в Глушковском районе Курской области, расположенный в 400 метрах от границы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По данным канала, огонь украинские боевики вели из минометов. По населенному пункту выпустили пять снарядов калибра 60 миллиметров. В результате ранения получили двое строителей в возрасте 18 и 20 лет, которые в момент атаки работали на хуторе. Пострадавших госпитализировали в районную больницу с осколочными ранениями.
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«Разрушений на земле нет», — уточняется в сообщении.
Официальных комментариев по поводу атаки на хутор не поступало.
Украинские войска атаковали Курскую область беспилотниками в субботу, 8 июля. Один из дронов сбили из стрелкового оружия рядом с автомобильным пунктом пропуска «Крупец». Второй аппарат сбросил два боеприпаса на здание Рыльского военкомата, повреждения получила крыша.
ВСУ обстреляли курское село Троицкое 5 июля. Один из снарядов попал в жилой дом, который выгорел. По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, никто из жителей не пострадал.
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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