ВСУ обстреляли хутор Старый в Белгородской области | 360°

29 октября 2022, 15:28
ВСУ обстреляли хутор Старый в Белгородской области
Губернатор Гладков сообщил о последствиях обстрела хутора Старый в Белгородской области
Три частных дома в хуторе Старый Волоконовского района Белгородской области пострадали при обстреле со стороны украинских военных. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Где-то посекло крышу, заборы, где-то выбиты окна. Самое главное — пострадавших нет. К восстановительным работам строительные бригады приступят уже завтра», — уточнил он.
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Из-за участившихся обстрелов приграничных районов Белгородской области часть жителей решила временно покинуть свои дома. Их приняли в Московской области. Сегодня в Подольск приехали почти 400 человек.
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По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для них оборудовали пункты временного размещения на базе трех детских лагерей отдыха в Щелкове, Клину и Подольске. Среди прибывших белгородцев в основном женщины и дети.
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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