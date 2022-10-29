ВСУ обстреляли хутор Старый в Белгородской области | 360°

Происшествия 29 октября 2022, 15:28 ВСУ обстреляли хутор Старый в Белгородской области Губернатор Гладков сообщил о последствиях обстрела хутора Старый в Белгородской области РИА "Новости"

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Три частных дома в хуторе Старый Волоконовского района Белгородской области пострадали при обстреле со стороны украинских военных. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Где-то посекло крышу, заборы, где-то выбиты окна. Самое главное — пострадавших нет. К восстановительным работам строительные бригады приступят уже завтра», — уточнил он.

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Из-за участившихся обстрелов приграничных районов Белгородской области часть жителей решила временно покинуть свои дома. Их приняли в Московской области. Сегодня в Подольск приехали почти 400 человек.

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По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для них оборудовали пункты временного размещения на базе трех детских лагерей отдыха в Щелкове, Клину и Подольске. Среди прибывших белгородцев в основном женщины и дети.