Происшествия 06 марта 2023, 10:40 ВСУ обстреляли Херсонскую область прошедшей ночью «Украина.ру»: ВСУ выпустили по Херсонской области 53 снаряда

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Украинские силы прошедшей ночью открыли огонь по гражданской инфраструктуре Херсонской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Украина.ру» со ссылкой на экстренные службы региона.

«Экстренные службы сообщают, что в течение ночи ВСУ обстреляли гражданскую инфраструктуру в Херсонской области из ствольной артиллерии», — сказано в сообщении.

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Уточняется, что националисты открыли огонь по Каховке, Новой Каховке, Горностаевке, Голой Пристани, а также по населенным пунктам Покровское, Днепряны, Алешки. В общей сложности ВСУ выпустили 53 снаряда. Информация о возможных жертвах и разрушениях уточняется.

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Минздрав Херсонской области заявили, что при обстрелах Новой Каховки 5 марта погиб один человек, еще двое пострадали — они получили тяжелые осколочные ранения. Раненых госпитализировали. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.