Происшествия 13 июня 2023, 08:57 ВСУ обстреляли херсонский ПВР ракетами Storm Shadow французского производства РИА «Новости»: выпущенные ВСУ по ПВР в Херсонской области ракеты произвели во Франции РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины атаковали пункты временного размещения на Арабатской стрелке в Геническом районе Херсонской области ракетами Storm Shadow французского производства. Об этом написало РИА «Новости».

По данным агентства, на обломках, найденных на месте удара, есть даты производства — апрель, июнь, октябрь 2003 года, а также название производителя: MBDA France. Впервые эти ракеты американская армия вместе с союзниками применила в ходе вторжения в Ирак.

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ВСУ нанесли удар по пункту временного размещения жителей затопленных районов после обрушения Каховской ГЭС утром 10 июня. При обстреле погибла одна женщина. Здание гостиницы загорелось. Пострадавшие получили ожоги и отравились угарным газом. Восемь раненых при обстреле решили перевезти на лечение в Крым.

Незадолго до атаки ВСУ на детский оздоровительный лагерь на Арабатской стрелке там находился вице-премьер и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Украинские войска обстреляли после того, как он покинул объект.