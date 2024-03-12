Происшествия 12 марта 2024, 10:04 ВСУ обстреляли Грайворонский округ из РСЗО Vampire Гладков: ВСУ атаковали Грайворонский округ 8 снарядами Vampire и «Точкой-У» РИА «Новости»

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Грайворонский городской округ оказался под обстрелом Вооруженных сил Украины. Об этом со ссылкой на данные Минобороны сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Системами ПВО в округе сбиты восемь реактивных снарядов РСЗО Vampire и одна ракета ТРК „Точка-У“», — указал он.

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По его словам, округ находится под минометным и артиллерийским обстрелом. Предварительно, пострадавших в результате атаки украинских боевиков нет. Но есть разрушения на земле.

В городе пострадали 11 частных домов и пять автомобилей. Повреждения осколками получило здание районного суда.⠀

В селах Головчино, Замостье и Гора-Подол повреждены по одному домовладению. Также пострадала линия электропередачи. Без света временно остались жители пяти населенных пунктов.

Утром 12 марта Белгородская область снова подверглась атаке украинских боевиков. ВСУ обстреляли город Шебекино. Пострадала женщина.

В Белгородском районе средства противовоздушной обороны уничтожили пять воздушных целей. Еще четыре беспилотника сбили в Борисовском районе.