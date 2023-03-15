Важное 15 марта 2023, 13:33 ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области Губернатор Гладков: украинские боевики обстреляли город Шебекино в Белгородской области РИА «Новости»

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Украинские боевики обстреляли город Шебекино в Белгородской области. По предварительным данным, никто не пострадал. Снаряды повредили несколько частных домов, гаражный кооператив и автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

«Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительным данным, пострадавших нет», — отметил глава региона.

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Он уточнил, что разорвавшиеся боеприпасы повредили несколько частных домов, гаражи и один автомобиль. По словам Гладкова из-за обстрела загорелась сухая трава в районе подстанции. Экстренные службы начали устранять последствия происшествия.

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В ночь на среду система ПВО сбила три ракеты над Белгородом. Один из обломков попал в жилой сектор и нанес повреждения. Система ПВО сработала в регионе второй раз за день. Около полудня во вторник, 14 марта, над Белгородским районом также сбили беспилотник.