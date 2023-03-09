Важное 09 марта 2023, 16:05 ВСУ обстреляли город Шебекино — губернатор Белгородской области Губернатор Белгородской области Гладков: ВСУ повредили жилой дом в городе Шебекино Губернатор Белгородской области / Telegram

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ВСУ обстреляли окраины города Шебекино, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, украинские военные повредили один из частных жилых домов.

«В результате обстрела окраин города Шебекино пострадавших нет. Неразорвавшийся снаряд пробил стену в частном жилом доме», — сообщил губернатор Белгородской области.

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По словам главы региона, в доме также выбиты стекла. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, они приступили к разминированию снаряда. Представители администрации продолжают обход по домовладениям, чтобы установить нанесенный атакой ущерб.

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Днем 8 марта ВСУ обстреляли жилые кварталы Пролетарского района Донецка, сообщили «Известия». Украинские военные повредили несколько частных домов, а 12-летний мальчик получил ранения.

Противник продолжает стягивание войск в зоне проведения спецоперации. По словам врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, возле поселка Пришиб сконцентрировали около 40 тысяч украинских военных.