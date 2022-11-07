ВСУ обстреляли город Грайворон в Белгородской области | 360°

Происшествия 07 ноября 2022, 14:32 ВСУ обстреляли город Грайворон в Белгородской области Губернатор Гладков: Грайворон частично остался без света после обстрела со стороны ВСУ Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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ВСУ обстреляли город Грайворон в Белгородской области, в результате никто не пострадал, но осколки снаряда повредили трансформаторный блок. Из-за этого в городе произошло частичное отключение света, без электроэнергии пока остаются также жители соседнего села, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

На место ЧП прибыли оперативные и аварийные службы. Более подробную информацию губернатор обещал опубликовать позже.

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Накануне под обстрел в Грайворонском городском округе попал промышленный объект. В результате атаки ВСУ загорелся резервуар с растворителем. Никто не пострадал. Последствия ликвидировали специалисты, сообщал ранее Гладков.

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До 21 ноября в Белгородской области действует «желтый» уровень террористической опасности. В регионе на две недели продлили постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов.

Высокий уровень террористической опасности также продлили и власти Курской области, написал RT.