Происшествия 27 января 2024, 22:54 ВСУ обстреляли Гордеевку в Курской области Губернатор Старовойт: под обстрел ВСУ попало село Гордеевка Курской области РИА «Новости»

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Украинские боевики обстреляли село Гордеевка Кореневского района в Курской области. Об этом в Telegram-канале написал губернатор региона Роман Старовойт.

«К счастью, пострадавших нет. Повреждены дом, хозпостройка и автомобиль», — сообщил глава области.

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Губернатор пообещал, что администрация поможет пострадавшим восстановить имущество.

Ранее появилось сообщение об обстреле Новой Таволжанки в Шебекинском районе Белгородской области. В результате обстрела повреждения получили линии электропередач, электроснабжение отключили на четырех улицах в селе.