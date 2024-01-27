Происшествия

27 января 2024, 22:54

ВСУ обстреляли Гордеевку в Курской области

Губернатор Старовойт: под обстрел ВСУ попало село Гордеевка Курской области

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Украинские боевики обстреляли село Гордеевка Кореневского района в Курской области. Об этом в Telegram-канале написал губернатор региона Роман Старовойт.

«К счастью, пострадавших нет. Повреждены дом, хозпостройка и автомобиль», — сообщил глава области.

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Губернатор пообещал, что администрация поможет пострадавшим восстановить имущество.

Ранее появилось сообщение об обстреле Новой Таволжанки в Шебекинском районе Белгородской области. В результате обстрела повреждения получили линии электропередач, электроснабжение отключили на четырех улицах в селе.

ВСУ

Боевики

Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России

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