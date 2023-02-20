Важное 20 февраля 2023, 11:14 ВСУ обстреляли еще одно село в Белгородской области Власти Белгородской области: ВСУ обстреляли Вознесеновку Губернатор Белгородской области / Telegram

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Украинские боевики обстреляли еще одно село в Шебекинском округе Белгородской области — Вознесеновку. По предварительным данным, на этот раз никто не пострадал, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Разрушения зафиксировали на территории нескольких предприятий и нескольких частных домовладений. Людей начали организованно вывозить, восстановительные работы стартуют после окончания обстрела.

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Около часа назад стало известно, что ВСУ ударили по белгородскому селу Новая Таволжанка. Артиллерийские снаряды угодили в стоянку и бытовой корпус птицефабрики, где ее сотрудники готовятся к рабочей смене. В результате погибла женщина и ранен мужчина. Пострадавший в больнице, ему оказывают всю необходимую медпомощь. Сотрудников птицефабрики вывезли на безопасное расстояние от места обстрела. На месте происшествия работают оперативные службы.

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Населенные пункты Белгородской области, граничащей с Украиной, регулярно попадают под удар с ее стороны.